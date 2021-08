Forderung nach verbindlichen Zusagen : Bürgermeister an der Ahr schreiben Brandbrief an Merkel

Bürgermeister an der Ahr schreiben Brandbrief an Merkel

Altenahr In einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidentin Dreyer haben 14 Bürgermeister verbindliche Hilfszusagen für den Wiederaufbau eingefordert. Die Verfasser schilderten zudem noch einmal die zum Teil dramatische Lage.

Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, sowie weitere dreizehn Ortsbürgermeister der von der Flutkatastrophe stark getroffenen Ortsgemeinden an der Mittelahr, haben einen Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie an Ministerpräsidentin Malu Dreyer geschickt. In ihrem Schreiben fordern die Bürgermeister sofortige Hilfe von Bund und Land. Angemahnt wird eine „sofortige und entschiedene Hilfe, eine verbindliche Zusage für den Wiederaufbau, Planungssicherheit und Perspektiven“.