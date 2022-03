Flutkatastrophe im Ahrtal : Chatprotokolle zur Flutnacht sorgen für Wirbel

Ahrtal/Mainz Als erste Vertreterin der Landesregierung sagt die frühere Umweltministerin und jetzige Bundesfamilienministerin Spiegel im Untersuchungsausschuss aus. Ihrer Befragung am Freitag wird vom Bekanntwerden nicht-öffentlicher Kurznachrichten überschattet.

Wenige Tage vor der geplanten Anhörung von Bundesministerin Anne Spiegel im Landtags-Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe sorgen bekanntgewordene Chat-Protokolle für Kritik. Nach den von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) und Focus online veröffentlichten Kurznachrichten ging es zwischen der Grünen-Politikerin sowie ihren Pressesprechern am Morgen nach der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 vor allem darum, ein „Wording“ zu finden, dass sie rechtzeitig gewarnt hätten. Spiegel war damals stellvertretende Ministerpräsidentin und Umweltministerin in Rheinland-Pfalz.

Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kritisierte hingegen: „Spiegel stellt die mediale Performance und machtpolitisches Taktieren über die Not der Menschen im Ahrtal. Das ist beschämend und unwürdig für eine Ministerin.“ Der Obmann der größten Oppositionsfraktion im Untersuchungsausschuss, Dirk Herber (CDU), forderte von Spiegel eine „lückenlose Aufklärung im Hinblick auf ihr Krisenmanagement in der Flutnacht“. Spiegel solle zudem sämtliche Kontakte zum Innenministerium während der Katastrophe offenlegen.

Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Christian Baldauf wirft der Landesregierung Ahnungslosigkeit bei der Flutkatastrophe vor. Da mehrere Kreise betroffen waren, hätte das Land über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion noch in der Flutnacht die Einsatzleitung übernehmen müssen, deutet der CDU-Fraktionschef an. Die Landesregierung widerspricht.

CDU-Fraktionschef übt Kritik wegen Flut : Hätte das Land früher die Einsatzleitung übernehmen müssen? Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Christian Baldauf wirft der Landesregierung Ahnungslosigkeit bei der Flutkatastrophe vor. Da mehrere Kreise betroffen waren, hätte das Land über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion noch in der Flutnacht die Einsatzleitung übernehmen müssen, deutet der CDU-Fraktionschef an. Die Landesregierung widerspricht.

Infos zum Untersuchungsausschuss : Wo steht die Aufarbeitung der Flutkatastrophe an der Ahr? Seit fünf Monaten tagt der elfköpfige Untersuchungsausschuss in Mainz zur Flut-Katastrophe. Diese Woche stehen Wehrleute aus dem Ahrtal Rede und Antwort. Wie ist der Stand der Dinge? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Nach Ansicht des AfD-Fraktionsvorsitzenden Michael Frisch, der auch dem Untersuchungsausschuss angehört, bestätigt Spiegels Kommunikation „die schlimmsten Vermutungen über Politiker, die mehr am eigenen Fortkommen interessiert sind als am Wohl der Bürger“.

Noch keine Äußerung aus Ministerium

Spiegels Ministerium in Berlin verwies für eine Reaktion auf das Umweltministerium in Mainz. Dieses äußerte sich zunächst nicht. Die Pressesprecher aus den veröffentlichten Chat-Protokollen waren zunächst auch nicht zu erreichen. Auch Lewentz' Innenministerium äußert sich zu Ermittlungsakten aus laufenden Verfahren nicht. „Das gilt auch für Berichterstattung zu nicht-öffentlichen Akten des Untersuchungsausschusses“, teilte sein Ministerium mit.

Bei der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren im nördlichen Rheinland-Pfalz 135 Menschen ums Leben gekommen, davon 134 im stark verwüsteten Ahrtal. Rund 750 Menschen wurden verletzt. Viele leben noch immer in Not- und Ausweichquartieren. Der Untersuchungsausschuss des Landtags will aufklären, wie es zu der verheerenden Sturzflut kommen konnte. Spiegel wird dazu am kommenden Freitagabend (11. März) in Mainz erwartet.