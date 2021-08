Ergebnisse aus dem Kreistag : Kreistag spricht Landrat das Misstrauen aus

Kreis Ahrweiler Die Resolution wurde einstimmig verabschiedet: Jürgen Pföhler soll zurücktreten. Auch die Grünen verzichten auf den Antrag auf ein Abwahlverfahren. Alle versuchen komplizierte Neuwahlen zu vermeiden.

Der Kreistag im Landkreis Ahrweiler möchte nicht weiter mit Landrat Jürgen Pföhler zusammenarbeiten. Einstimmig forderten die Kreistagsmitglieder den derzeit krankgeschriebenen Landrat auf, seiner politischen Verantwortung gerecht zu werden und den Weg für einen Neuanfang freizumachen. Ein aufwendiges Abwahlverfahren wolle man derzeit sowohl Pföhler als auch den Menschen im Katastrophengebiet ersparen. Nun wird erwartet, dass der 63-jährige noch amtierende Landrat die Konsequenzen zieht und seinen Rücktritt erklärt. Erst vor wenigen Tagen hatte Pföhler jedoch über die Kreispressestelle mitteilen lassen, dass er dies derzeit nicht in Erwägung ziehe. Die Grünen teilten am Mittwoch mit, dass sie weiterhin ein Abwahlverfahren anstreben, einen entsprechenden Antrag stellten sie zunächst allerdings nicht.

Die Flutkatastrophe habe schreckliche Auswirkungen für die Menschen im Ahrtal und die gesamte Region, führte SPD-Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt aus. Mindestens 141 Menschen haben ihr Leben verloren, fast 800 Menschen wurden verletzt, bekanntlich werden noch immer Personen vermisst. „Das Ausmaß der Katastrophe ist unvorstellbar. Die menschliche Dimension dieser Tragödie ist nicht in Worte zu fassen. Auch der materielle Schaden geht über alles hinaus, was im Nachkriegsdeutschland durch eine Naturkatastrophe verursacht wurde“, heißt es in der anschließend von Schmitt und der SPD-Kreistagsfraktion eingebrachten Resolution.

Gerade in dieser Krise benötige der Landkreis auch Führung und Orientierung. „An beidem hat es in den vergangenen Wochen gemangelt“, führte Schmitt in seinem Resolutionstext aus. Die Aufarbeitung der rechtlichen Fragen rund um den 14. Und den 15. Juli liege nun in den Händen der Staatsanwaltschaft. „Aber auch die moralischen und politischen Fragen, die mit der Flutkatastrophe und ihre Folgen verbunden sind, müssen beantwortet werden. Hier vermissen wir klare Antworten vom Landrat des Kreises Ahrweiler. Sein Verhalten hat das Vertrauen in ihn und seine Amtsführung erschüttert“, zitierte Schmitt weiter aus der Resolution. Führung in der Krise sei von Jürgen Pföhler nicht zu erwarten.