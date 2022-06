„Markt der Vielfalt“ : Flutopfer bekommen in Sinzig kostenlos Pflanzen für den Garten

SInzig In Sinzig hat es an Pfingstmontag einen „Markt der Vielfalt“ gegeben. Dabei konnten Flutopfer kostenlos Pflanzen für den Garten bekommen – und ein Autogramm von SWR-Moderatoren Heike Boomgarden.

Mit zwei Armen voll Hortensien und drei Pflanztöpfen zu seinen Füßen wartet der Mann am Straßenrand. Derweil schaut sich die Ehefrau weiter an den Regalen um – nach Grün für den Garten. Viele tun es ihr gleich am Pfingstmontag, gehen von Gewächs zu Gewächs, betrachten, schnuppern, greifen zu. Aus geöffneten Kofferräumen und vorsortiert auf dem Boden prangen große Blüten und Wuchsformen unterschiedlicher Art.

Heike Boomgaarden berichtet: „Das nächste Projekt ist schon geplant.“ Es wird gemeinsam getragen von „Hoffnung pflanzen“ der Vortour der Hoffnung und den Landesforsten, die Holz zur Verfügung. Weil die Tinyhäuser in Sinzig von Schotter umgeben sind, diese Fläche sich im Sommer aufheizt und den Kindern keine Möglichkeit zum Spielen lässt, „sollen an den Häusern Hochbeete mit bienenfreundlichen Pflanzen und Bäumchen so bepflanzt werden, dass sich Schatten bildet“. Im hinteren Bereich sind Spielgelegenheiten unter Bäumen und Sträuchern angedacht. gih

Vor der Tinyhaus-Siedlung an der Kölner Straße gibt es in Töpfen und Töpfchen reichlich von dem, was da mannigfaltig wächst und gedeiht. Und um Vielfalt geht es. „Das ist etwas, das im Ahrtal verlorengegangen ist, es ist das Thema der Zukunft“, so Boomgaarden, die hinzufügt: „Jeder Mensch kann mit Pflanzen zur Vielfalt beitragen.“ Mit Blick auf die Zukunft bringt sie ganz bewusst auch Pflanzen hierher, „die ausdauernd, bienenfreundlich und hitzeresistent sind". Viele Kräuter werden angeboten, die direkte Sonne vertragen, wie Oregano, Majoran, Estragon, Zitronen-, Kümmel-, Orangenthymian. An den Thymianblüten, eine wertvolle Insektenweide, tummeln sich vom Sommer an Bienen und Schmet¬terlinge in reicher Zahl.