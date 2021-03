Interview : Förster erklärt, wie der Sinziger Stadtwald gepflegt wird

Sinzigs Revierförster Stephan Braun auf einer Kahlfläche am Mühlenberg. Foto: Martin Gausmann

Stürme, Dürre und Schädlinge machen dem Sinziger Stadtwald zu schaffen. Besonders betroffen sind Fichten. GA-Mitarbeiterin Hildegard-Ginzler hat mit Revierförster Stephan Braun über die Pflege des Waldes, die Bäume, die auf Kahlflächen gepflanzt werden und über Erlöse durch den Holzverkauf gesprochen.

Schon in den 1970er und -80ern trieb „Die Sorge um den Deutschen Wald“ um. Was tat sich in Sinzig?