Folgen der Flut : Haribo kann Abwasser-Anlage noch nicht bauen

Grafschaft Die angestrebte Vorbehandlungsanlage für Haribo Produktionsabwässer kann vorerst nicht gebaut werden. Grund dafür ist, dass ihr Bau von der Kläranlage in Sinzig abhängt, die durch die Flut stark beschädigt wurde.

Allerdings hätte die Kläranlage ohnehin erweitert und modernisiert werden müssen, gab Juchem zu bedenken. Mit einem Neubau der Kläranlage an einem etwas in Richtung Bundesstraße hin verschobenen und damit hochwasser-sicheren Standort könnten jedoch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Denn zum einen könne die neue Kläranlage gleich mit der benötigten Kapazität geplant werden und zudem auch noch die aktuellen Reinigungsstandards erfüllen, was bei einer Sanierung der alten Anlage nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer Vorteil: Während der Bauphase der neuen Kläranlage an einem anderen Standort könnte die alte Kläranlage zumindest provisorisch weiter betrieben werden und die Abwässer so zumindest halbwegs sauber in die Ahr abgeben.