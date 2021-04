Kritik an Bad Breisigs Stadtbürgermeister : Fraktionsvertreter: Heuser hat Rücktritt angeboten

Bad Breisigs Stadbürgermeister Udo Heuser will sein Amt fortführen. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig Bad Breisigs Stadtbürgermeister Udo Heuser will sein Ehrenamt weiter ausüben. Fraktionensvertreter betonen in einem Schreiben jedoch, Heuser habe den Rücktritt angeboten. Sie fordern ihn auf, dies öffentlich zu machen.

Bad Breisigs ehrenamtlicher Stadtbürgermeister Udo Heuser will sein Amt weiter ausüben. „Ich trete nicht zurück“, äußerte sich Heuser auf Nachfrage des General-Anzeigers am Freitag. Weiter äußerte sich Heuser trotz der Bitte um ausführlichere Stellungnahme zu den widersprüchlichen Nachrichten zu seiner politischen Zukunft nicht. Einen etwaigen Rücktritt hatte seine Tochter bereits am Donnerstag auf der Internetplattform Facebook dementiert.

Einem aktuellen Schreiben der Fraktionen im Stadtrat zufolge bot Heuser seinen Rücktritt allerdings bei einem gemeinsamen Gespräch nach der letzten Sitzung des Gremiums an. Verfasser des Schreibens sind: Beate Deres (Beigeordnete und CDU-Fraktionssprecherin), Barbara Krebs-Haupt (Beigeordnete, FWG), Michael Jungk (Beigeordneter, SPD), Robert Hoß (FWG-Fraktionssprecher) und Dirk Herminghaus (FDP-Fraktionssprecher).

Wegen Passivität umstritten Stadtbürgermeister seit dem Jahr 2019 Udo Heuser ist seit 2019 Bürgermeister der Stadt Bad Breisig. Gewählt wurde der 61-jährige Restaurantfachmann bei einer Wahlbeteiligung von weniger als 30 Prozent mit 56,5 Prozent der Stimmen, nachdem Amtsinhaberin Gabriele Hermann-Lersch (CDU) abgewählt worden war. Heuser war alleiniger Kandidat und war zuvor in der Kommunalpolitik nicht in Erscheinung getreten. Nach dem Wahldebakel für Hermann-Lersch hatten weder CDU, SPD noch die in Bad Breisig starke FWG einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen geschickt. Schnell war der neue Bad Breisiger Bürgermeister ob seiner Passivität umstritten. In den Rats- und Ausschusssitzungen trat er lediglich als Moderator auf, der Wortmeldungen aufnahm und den Gremienmitgliedern das Wort erteilte. In einer der jüngsten Ratssitzungen gingen die Vertreter der Fraktionen mit Heuser deswegen hart ins Gericht, nachdem Heuser einmal mehr im Zuge der Haushaltsverabschiedung keine Veranlassung gesehen hatte, weder zur Haushaltslage noch zur weiterhin desaströsen wirtschaftlichen Entwicklung der Thermen Stellung zu beziehen. Während andere Bürgermeister zur Haushaltseinbringung oder Nachtragsverabschiedung Grundsatzerklärungen vortragen oder zumindest erklärende Überblicke verschaffen würden, bleibe Heuser einmal mehr stumm, so der damalige Landtagsabgeordnete und CDU-Ratsherr Guido Ernst. Weiter hieß es: „Von einem Bürgermeister darf man wohl mehr erwarten.“ frv

Heuser habe vorgeschlagen, heißt es in dem Schreiben von Freitagabend, sein Amt zugunsten einer „Personalunion“ niederzulegen, weil das Amt eines ehrenamtlichen Stadtbürgermeisters bei einer Stadtgröße von Bad Breisig schwer möglich sei.

Die Idee der Personalunion bezieht sich wohl darauf, dass der hauptamtliche Verbandsgemeinde-Bürgermeister Marcel Caspers dann auch das Ruder als Stadtbürgermeister übernehmen würde. Caspers selbst wollte die Causa Heuser am Freitag nicht kommentieren. Das Schreiben der Fraktionsvertreter lag zum Zeitpunkt der Anfrage des General-Anzeigers allerdings noch nicht vor.

In einem weiteren Gespräch habe Heuser den Rücktritt zum 30. Juni angeboten, damit die Neuwahl des Bürgermeisters zusammen mit der Bundestagswahl im September stattfinden könnte. Unmittelbar nach Ostern sollten, so das Schreiben weiter, entsprechende Pressemitteilungen erscheinen und vorab auf persönliche Interviews verzichtet werden.

„Für uns ist eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt Bad Breisig nach einem wiederholten Vertrauensbruch durch Heuser nicht vorstellbar“, schreiben die Verfasser. Sie fordern Heuser auf, „sein Wort zu halten und seinen Rücktritt öffentlich zu machen“.

Es seien jetzt fast zwei Jahre der Amtszeit verstrichen, in denen es immer wieder zu Versäumnissen und nicht abgestimmten Entscheidungen von Seiten des Stadtbürgermeisters gekommen sei. Es habe in der Vergangenheit immer wieder interne Gespräche mit Heuser, den Beigeordneten und den Fraktionsvorsitzenden gegeben, in denen Fehler seitens des Stadtbürgermeisters korrigiert wurden.

Die Aufforderungen zu einer besseren Zusammenarbeit seien nicht angenommen worden. „Aber alle Treffen und gutes Zureden haben nichts gebracht und irgendwann läuft das Fass über“, bilanzieren die Verfasser. Die Bürger hätten „dann auch ein Recht darauf zu erfahren, was in der Stadtführung los ist“. In einem Artikel habe man lesen können, dass er seine Wahlversprechen nicht halten könne, da er ja überhaupt nichts versprochen habe. „Das ist doch ein absolutes Armutszeugnis“, so die Verfasser des Schreibens.

Niemand mache Heuser das Leben schwer oder sei neidisch auf ihn. Auch schiebe niemand die Verantwortung auf ihn ab. Von den Fraktionen seien „die Dinge immer wieder zurück aufs Gleis gesetzt“ worden.