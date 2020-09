Klimaanlagen überprüft : Frischluft für Schüler im Kreis Ahrweiler

Kreis Ahrweiler Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus soll ausgeschlossen werden. Deshalb hat der EigenbetriebSchulen die Lüftungen unter die Lupe genommen.

Deswegen hat der ESG in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt eine Risikoanalyse aller entsprechenden Lüftungs- und Klimaanlagen in den kreiseigenen Gebäuden sowie in den vom Kreis angemieteten Gebäuden machen lassen. Diese wurde durch Martin Exner vom Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit am Universitätsklinikum Bonn durchgeführt. Die Ergebnisse und Maßnahmen wurden jetzt im Werksausschuss des ESG vorgestellt.

Bewegungsbad an der Levana-Schule geschlossen

Die Lüftungsanlagen im Mensa-Gebäude am Are-Gymnasium, im Ganztagesbereich am Rheingymnasium, in der Berufsbildende Schule und in der Philipp Freiherr von Boeselager Realschule plus wurden auf reine Frischluft umgestellt. Entsprechend wurde verfahren mit den Sporthallen an der Hocheifel Realschule plus und am Erich-Klausener-Gymnasium. Das Gebäude der Integrierten Gesamtschule Remagen gehört der Stadt Remagen. Die Kommune hat die Anlage ebenfalls auf Frischluft umgestellt.