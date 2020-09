Infrastruktur in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Für die Landesgartenschau fehlen Parkplätze

Ahrkreis Zusätzlicher Platz für die Bad Neuenahrer Kirmes am Bahnhof und am Alter Markt: Ein neues Parkhaus soll auf dem Moses-Parkplatz entstehen.

Das Hallenbad am Twin soll zum Start der Herbstferien am Samstag, 10. Oktober, wieder seine Pforten öffnen. Dies zwar mit eingeschränkter Besucherzahl unter Corona-Auflagen und ohne Saunabereich, dafür aber wie in der Saison für das Freibad weiterhin mit reduzierten Preisen. Zudem sollen Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und normales Schwimmen zeitlich getrennt ablaufen. Das ermögliche laut Stadt-Vize Peter Diewald die jeweilige Reinigung und Desinfektion. Das Hallenbad soll dann bis zum 2. Mai 2021 geöffnet bleiben.

Positive Resonanz bei den Fraktionen

Positiv war denn auch die Resonanz bei den Fraktionen, die durchweg begrüßten, dass es durch ein Parkdeck keinen zusätzlichen Flächenverbrauch gebe. Klaus Schneider sah für die CDU eine deutliche Verbesserung der Parksituation in Bad Neuenahr und regte wegen der Nähe zum Bahnhof auch eine Nutzung als Park-and-Ride-Platz an. Er brachte zwar die Zahl von 581 neuen Stellplätzen ins Gespräch, die aber nicht weiter bestätigt wurde. Wolfgang Schlagwein begrüßte für ein Parkdeck „das flächensparende Streben in die Höhe“. Zudem wünschte er sich auf dem Dach Solarmodule, eine begrünte Fassade zur Bahnstrecke hin, Schnellladestationen für E-Fahrzeuge und eine in das Objekt integrierte Fahrradverleihstation. Passend dazu forderte Werner Kasel für die SPD, Bad Neuenahr „als Ziel“ nicht nur für Besucher der Landesgartenschau, sondern auch für Besucher und Pendler „attraktiv zu halten“. Eine vollständige Verlagerung des Individualverkehrs auf den ÖPNV oder das Fahrrad werde es in absehbarer Zeit nicht geben. „Selbst zunehmende Elektromobilität wird fordern, für diese Fahrzeuge ausreichend Stellplätze zur Verfügung zu stellen“, so Kasel. Für Rolf Deißler (FDP) kommt Orientierung an Bedürfnissen vor Ideologie.