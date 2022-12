Klais-Orgel der St. Katharina-Kirche : GA öffnet Türen: Ein Instrument und Kunstwerk

GA-Adventskalender im Weingut Broel in Rhöndorf : GA öffnet Türen im Advent: Als Adenauer seinen Hut im Weinkeller vergaß Der GA öffnet im Advent Türen, die ansonsten verschlossen sind: Im Weingut Broel in Rhöndorf lagern über 100 Jahre alte Weinflaschen. Denn Wein hat eine lange Tradition in der Familie. Ein prominenter Gast war im Gewölbekeller zu Besuch und kaufte regelmäßig den Rhöndorfer Wein.