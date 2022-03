Redaktionsmobil im flutgeschädigten Heimersheim : Handwerker rar, Helfer noch immer nötig

Willi Schneider (CDU) ist Ortsvorsteher von Heimersheim, wo viele Menschen noch heute unter den Folgen der Flut leiden. Foto: Martin Gausmann

Heimersheim Im Heimersheimer Ortskern scheinen die Schäden nach der Flut nicht mehr so groß zu sein. Doch der Schein trügt, berichtet Ortsvorsteher Willi Schneider (CDU) beim Besuch des GA-Redaktionsmobils. Und er erzählt, wie der Ort sich nach der Katastrophe selbst organisierte.

Am Heimersheimer Bahnhof ist der Bahnsteig ein Provisorium aus Holz. Auch die verbogenen Schienen, die neben der nur noch einspurigen Strecke liegen, erinnern an die Flutkatastrophe im vergangenen Juli. Die Kraft mit der die Ahr, die parallel zum Gleisbett verläuft, wütete, muss gewaltig gewesen sein. Wolfgang Mirche ist froh, dass die Ahrtalbahn nun überhaupt wieder fährt. Nach dem Wandern nutzt der Remagener den Zug regelmäßig für den Rückweg. Mirche steigt ein, andere Fahrgäste aus. Weil es keine für Fußgänger gedachte Brücke mehr gibt, nutzen sie die für Autos, um auf die andere Seite des Flusses zu gelangen. So geht es mit dem GA-Redaktionsmobil besonders vorsichtig an ihnen vorbei, Richtung Ortskern.

Die Schäden der Flut scheinen dort nicht mehr so groß zu sein. Doch der Schein trügt, wie Ortsvorsteher Willi Schneider (CDU) beim Gespräch auf dem Marktplatz erzählt. Eine Familie könne ihr Heim erst jetzt nach etwa sieben Monate jetzt wieder aufbauen. Bis vergangene Woche hätten die Eltern mit ihren Kindern noch im Rohbau gewohnt.

Im gesamten Ortsbezirk Heimersheim, zu dem auch der Stadtteil Ehlingen gehört, seien bei der Flut mindestens vier Menschen gestorben. Mehr als 400 Haushalte seien betroffen – und 300 bis 400 Essen würden noch immer ausgegeben. Und zwar in einem am Marktplatz aufgestellten Container. Wenn man im Außengebiet des Ortes genauer hinschaue, lasse sich sehen, was noch zu tun und aufzuräumen ist. Es gebe noch Standorte für die Entsorgung von Müll und Bauschutt, die sehr „kostenaufwendig“ sei.

Teilweise gebe es kein Verständnis dafür, dass im Ort noch immer Helfer benötigt werden. „Aber wir brauchen sie“, betont Schneider. Handwerker hätten Arbeit ohne Ende, die Leute brauchten sie gar nicht mehr großartig anzusprechen. „Die kriegen die Masse der Anfragen und Wünsche nicht befriedigt“, berichtet Schneider.

In der Flutnacht wurde er von der Sirene eines Einsatzwagen geweckt, dachte erst etwa an einen Feueralarm. Niemals hätte man, so sagt er, mit „dieser schrecklichen Flutkatastrophe gerechnet“. Das Wasserrauschen, das er hörte, ordnete er dem Brunnen auf dem Marktplatz zu. „Wir wohnen direkt oberhalb am Marktplatz, dachten der Brunnen wäre noch am Laufen“, so Schneider. Das Wasser habe auf der dortigen Bachstraße gestanden, je näher zur Ahr desto höher.

Geschehen macht mitunter schwer zu schaffen

Am zweiten oder dritten Tag nach der Flut habe er mit Kollegen aus dem Ortsbeirat auf dem Marktplatz einen Tisch aufgestellt. Daraus entwickelte sich dann der Arbeitskreis Fluthilfe Heimersheim. „Wo kriegt man was her? Wie organisieren wir was?“, gehörten zu den Fragen, die sich damals stellten. Essen verteilten Schneider und seine Kollegen anfangs mit dem Bollerwagen. „Die Selbstorganisation hat gut funktioniert“, blickt der Ortsvorsteher heute zurück.