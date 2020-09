Barbarossamarkt in Sinzig : Gaukler, Bettler und ein Pestdoktor beim 17. Barbarossamarkt in Sinzig

Gaukler, Bettler und ein Pestdoktor beim 17. Barbarossamarkt in Sinzig

Barbarossamarkt in Sinzig

Vergnüglich nicht nur für die Kleinen: Das Mäuselabyrinth in Form einer Burg auf dem Sinziger Barbarossamarkt. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Er war etwas kleiner als gewohnt und spielte sich statt auf der Jahnwiese rund um die Sinziger Kirche ab: Der 17. Sinziger Barbarossamarkt, diesmal „in Zeiten der Seuche“. Ritter, Gaukler und Bettler gaben sich ein Stelldichein und nahmen die Besucher mit ins Mittelalter.

Im Vorjahr dehnte sich der Sinziger Barbarossamarkt vom Schlosspark auf die Jahnwiese aus. Nun machte er im Zeichen von Corona eine Rolle rückwärts. Da der Schlosspark schwer zu kontrollieren ist, zog der Markt, organisiert vom Sinziger Verein „Wir helfen“ zugunsten karitativer Projekte, in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde auf den Kirchplatz und das Gelände um die Kirche.

Freilich kamen einem am Samstagnachmittag zünftig gewandete Mitglieder des Clan MacKean auf der Bachovenstraße entgegen. Marktkonzept geändert? Keinesfalls. Die Gruppe „auf der Rückkehr vom dritten Kreuzzug nach Schottland“, begab sich im realen Leben bereits auf den Rückweg nach Neuwied. „Wir konnten unser Lager nicht aufstellen“ beklagte Clan Chief Earl of MacKean, alias Heinz John. Der neue kleinere Markt, betitelt „Barbarossa in Zeiten der Seuche“, sei „gewöhnungsbedürftig, sehr schmucklastig“ und verzeichne „viel weniger Gäste“. Es bleibe die Hoffnung aufs nächste Jahr. Verständlich, zeigten sich doch die Sitzgelegenheiten vor einem Sinziger Kunststoff-Barbarossa zu höchstens einem Zehntel besetzt. Auch das Kirchencafé stand verwaist, nur wenige Besucher zog es zu den Ständen.