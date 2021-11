Grafschafter Forstwirtschaftsplan : Gemeindewald macht ein Minus von über 20 000 Euro

Grafschaft Der Grafschafter Gemeindewald ist defizitär. Beim Umweltausschuss hat der Forstwirtschaftsplan dennoch Zustimmung gefunden, unter anderem weil man die bereits angelaufene pädagogische Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas, zum Beispiel durch Exkursionen, intensivieren will.

Der 13 Hektar große Grafschafter Gemeindewald wird im kommenden Jahr kein Geld in die Kassen der Gemeinde spülen. Im Gegenteil, der von Förster Guido Ebach im Umweltausschuss vorgelegte Forstwirtschaftsplan 2022 geht bei Erträgen von 26 400 Euro und einem Aufwand von 48 040 Euro unterm Strich von einem Defizit von 21 640 Euro aus. Demnach trage der Holzeinschlag im kommenden Forstwirtschaftsjahr der Entwicklung der letzten Trockenjahre Rechnung. Die Fichte konnte sich zwar trotz des günstigen Witterungsverlaufs im laufenden Jahr stabilisieren, jedoch sind die Ausfälle der Vergangenheit so eklatant, dass von Erntemaßnahmen in den verbliebenen Fichten-Beständen mittelfristig abzusehen sei. „Schwerpunkt der Eingriffe werden jüngere Laub- und Nadelholzkomplexe sowie stärkeres Buchen- und Eichenholz, letzteres zur Fassholzherstellung, sein. Ein seit Jahren bekannter Küfer hat wiederum Interesse an einer Belieferung im Winter 21/22 gezeigt“, so Ebach.