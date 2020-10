Windkraftanlagen im Kreis Ahrweiler : Der Windenergie im Kreis geht die Luft aus

Kreis Ahrweiler Im Kreis Ahrweiler stehen lediglich neun Windkraftanlagen. Aufwendige Prüf- und Genehmigungsverfahren erweisen sich als Hemmschuh für den Bau weiterer Anlagen.

Welche Hürden der Aufbau einer Windkraftanlage zu nehmen hat, bevor sich die Rotorblätter in Bewegung setzen können, wurde nun im Kreistag deutlich. Raumordnerische Prüfungen, Nachweise der Abstandsflächen zu Wohnbebauungen, Beeinträchtigungen von Landschaftsbildern, Auswirkungen auf Erholungs- und Freizeitfunktionen, Immissionsschutzuntersuchungen, rechtliche Prüfungen, Natur- und Landschaftsschutzprüfungen, Artenschutzuntersuchungen, Raumnutzungsanalysen: Über Jahre ziehen sich derartige VVerfahren hin, die oftmals zudem noch in aufwendigen Streitverfahren vor Gericht gipfeln. Problem: Viele wollen Windkraft, aber halt nicht in eigener Sichtweite.

Vielfach Initiativen wieder zurückgezogen

Dreizehn denkbare Standorte für Windräder sind im Kreis Ahrweiler eher vage projektiert. Ob in Reifferscheid, Barweiler, Herschbroich, Nürburg, Wiesemscheid, Senscheid, Ramersbach, Remagen oder Sinzig: Konkrete, in absehbarer Zeit umsetzbare Vorhaben sind in Sachen Windräder nicht in Sicht. Entweder erlahmt das Interesse der Projektierer oder eingereichte Unterlagen sind unvollständig. In einigen Fällen ist man in ersten Abstimmungsgesprächen, in anderen wurden ob der zeitraubenden Genehmigungsprozeduren zuvor gezeigte Initiativen einfach wieder zurückgezogen.