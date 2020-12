Soforthilfe im Kreis Ahrweiler : Gewerkschaft fordert Hilfe für Gastro-Beschäftigte

3330 Beschäftigte

Nach Angaben der Arbeitsagentur in Koblenz-Mayen beschäftigt die Gastronomie im Landkreis Ahrweiler 1682 Menschen in 239 Betrieben. Weitere 1648 Beschäftigte arbeiten in 102 Unternehmen des Beherbergungsgewerbes. Hinzu kommen zahlreiche private Ferienwohnungsbetreiber als Kleinunternehmen.