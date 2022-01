Golfclubs europaweit spenden für die Ahr : Golfclub engagiert sich für die Flutbetroffenen

Bad Neuenahr-Ahrweiler Mitglieder des Golf- und Landclubs Bad Neuenahr haben Sach- und Geldspenden gesammelt und einen Benefizturnier-Tag lanciert

Die verheerende Starkregenflut, die das Ahrtal in der Nacht zum 15. Juli in ein Katastrophengebiet verwandelte, ließ auch die Mitglieder des Golf- und Landclubs Bad Neuenahr (GLC) nicht unberührt. Mit mehreren Hilfsaktionen sammelten die Golfspieler insgesamt über 110 000 Euro und trugen somit dazu bei, die Not der Betroffenen zu lindern. Unter anderem mit einem der größten Benefiz-Golfturniere Deutschlands, an dem 15 Golfclubs zeitgleich teilnahmen.

„Viele unserer Mitglieder haben vom ersten Tag an persönlich mit angepackt und den Menschen im Ahrtal in der ersten Not geholfen, sei es durch pure Muskelkraft, Nahrungs- und Sachspenden, Bereitstellen von Unterkünften oder vieles mehr“, erinnert sich GLC-Geschäftsführer Andreas Zeitler. So hatte die eingeschworene Truppe der 150 „Herrengolfer“ nicht nur 2 500 Portionen Eintopf, 1 500 Getränke, Hunderte selbstgebackene Kuchen und 65 Liter Eis in den Nebengassen der Flutgebiete verteilt, sondern auch noch eine Frittenbude in Heimerzheim mit Speisen und Getränken bestückt sowie eine Waschmaschine und einen Trockner den Opfern zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden von den Herrengolfern noch 25 000 Euro als finanzielle Soforthilfe an bedürftige Familien verteilt sowie zahlreiche Pumpen, Generatoren, Notstromaggregate und ganze Ferienhäuser zur Verfügung gestellt.

„Aber wir wollten mehr machen und etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen“, so Zeitler. Zusammen mit Spielführer Ralf Hemmersbach war schnell die Idee eines Benefiz-Golfevents geboren, das weit über den normalen Turnierrahmen hinausgehen sollte. „Wir haben mehr als 800 Golfklubs in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz angeschrieben und ihnen die Situation im Ahrtal geschildert. Unser Vorschlag war, dass alle am gleichen Tag, dem 14. August, also einen Monat nach der Flut, in ihrem Club ein Turnier ausrichten.“ Immerhin 15 Golfclubs aus Deutschland, Österreich und sogar einer aus Spanien beteiligten sich an der Aktion und schickten Sachspenden und Geldbeträge zwischen 1 000 und 10 000 Euro nach Bad Neuenahr, das GLC-Turnier selbst spielte noch einmal 50 000 Euro ein, alles in allem über 80 000 Euro. So wurden 14 Familien zwischen Altenburg und Sinzig mit jeweils 5 000 Euro in bar unterstützt. Mit dem restlichen Geld wurden wochenlang jeweils zwischen 50 und 100 Essen am Tag in Lohrsdorf kostenlos an die Flutopfer abgegeben. „Eine heiße Currywurst und ein kaltes Bier war für viele damals der Himmel auf Erden“, erinnert sich Zeitler daran zurück. Denn die meisten betroffenen Familien hatten weder einen Herd zum Kochen noch einen Kühlschrank für die Getränke retten können.