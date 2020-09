Höhere Zuschüsse für Vereine : Grafschaft fördert künstlerische Initiativen

Grafschaft. Die Gemeinde stockt die Förderung auf 40 000 Euro auf. stocken. Die Richtlinien sollen geändert werden. Außerdem gibt es für mehr Veranstaltungen Geld – aber nur bis zum Jahresende.

Der Rat hatte seinerzeit Gelder in den Nachtragshaushalt eingebracht, nun müssen die Gremien die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Bürgermeister Achim Juchem ging bei der Vorstellung der erweiterten Richtlinien auf künftige fördernswerte Veranstaltungen ein. Er sieht es unter den derzeitigen Corona-Bekämpfungsrichtlinien für alle Veranstalter als schwer möglich an, in den Bürgerhäusern der Gemeinde Veranstaltungen mit auch nur annähernd ausreichend Publikum anzubieten, um diese wirtschaftlich zumindest ausgeglichen gestalten zu können. Der Ausweichnutzung der Sporthalle in Ringen schob der Bürgermeister ebenfalls einen Riegel vor, da diese durch Schul- und Vereinssport ausgelastet sei. Darum schlug Juchem den Fraktionen vor, intern über eine mögliche Lösung in Form eines großen Zelts für Kulturveranstaltungen zu beraten.