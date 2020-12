Advent in der Grafschaft : 17 Traktoren nehmen an Eckendorfer Weihnachtscorso teil

Weihnachtscorso durch Eckendorf. Foto: Thomas Weber

Eckendorf Mit festlich beleuchteten Traktoren durch Eckendorf: 17 Treckerfahrer versammelten sich, um nach Einbruch der Dunkelheit als Karawane durch die Straßen des Grafschafter Ortes zu tuckern. Adventsstimmung auf rustikale Art für alle Daheimgebliebenen, die sich nach Lichterglanz und Abwechslung sehnen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Weber

In einigen Orten sind in diesen adventlichen Tagen Traktorencorsos unterwegs und sorgen für vorweihnachtliche Stimmung. Am Sonntagabend gab es ein solches Schauspiel auch im Grafschafter Ort Eckendorf.

Dort hatte man sich innerhalb der Dorfgemeinschaft mit Landwirten, Obstbauern und privaten Fahrern landwirtschaftlichen Geräts darüber abgestimmt, Eckendorf noch ein wenig bunter leuchten zu lassen, als dies durch die vielen weihnachtlichen Lichter an und vor den Häusern ohnehin schon der Fall ist.

„Wir wollen ein wenig Licht in diese doch etwas andere Adventszeit bringen“, so Landwirt Franz-Josef Schäfer. In Zeiten, wo es keinen Weihnachtsmarkt gibt und die Menschen zu Hause bleiben sollen, fand man die Aktion, die eine Woche vorher bereits in Gelsdorf stattfand, toll.

Landmaschinen mit leuchtenden Girlanden und funkelnden Christbäumen

Und so versammelten sich gleich 17 Treckerfahrer vor dem Dorf, um nach Einbruch der Dunkelheit kreuz und quer als Karawane durch die Straßen Eckendorfs zu ziehen. Die Landmaschinen waren bunt geschmückt, mit leuchtenden Girlanden und sogar mit funkelnden Christbäumen. Besonders markant: Ein Rasenmäher zog nicht nur einen großen Weihnachtsbaum hinter sich her, vom Anhänger erklangen auch noch Weihnachtslieder und aus einer Nebelmaschine qualmte es gar heftig.

Das hatte schon etwas von Weihnachts-Disco. Mittendrin im Corso sah man auch Ortsvorsteher Johannes Jung weihnachtliches Flair verbreiten – auf seinem mit leuchtenden Girlanden geschmücktem Traktor.