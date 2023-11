Grafschaft wird 50 Jahre alt Gemeindejubiläum soll in allen elf Orten groß gefeiert werden

Im kommenden Jahr feiert die Gemeinde Grafschaft ihren 50. Geburtstag. Die Party unter dem Motto „Wir zusammen sind die Grafschaft“ soll allerdings nicht so gigantisch ausfallen wie vor zehn Jahren. Damals waren zum 40. Bestehen der Gemeinde alle Bürger in den Schweizer Nationalzirkus Charles Knie eingeladen, der gerade auf Einladung eines heimischen Touristikunternehmens im Innovationspark Rheinland gastierte. Dafür soll diesmal in allen elf Ortschaften groß gefeiert werden, das wünscht sich zumindest der Gemeinderat. Ein gemeinsames Logo für das Jubiläum soll ebenfalls noch entwickelt werden, aber keinesfalls an eine Goldhochzeit erinnern, so Bürgermeister Achim Juchem (CDU) schmunzelnd.