Sperrung der A61 im Landkreis Ahrweiler : Fünf verletzte Insassen bei Auffahrunfall in Grafschaft

Fünf verletzte Insassen bei Auffahrunfall in Grafschaft

Grafschaft Am Freitagabend sind bei Grafschaft bei einem Auffahrunfall fünf Insassen der beteiligten Fahrzeuge verletzt worden. Die A61 wurde daher über längere Zeit in Richtung Süden gesperrt.

Gegen 19 Uhr am Freitagabend kam es auf der A61 bei Grafschaft zu einem Auffahrunfall, in den insgesamt fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Fünf Insassen der beteiligten Unfallautos wurden dabei verletzt. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurden sie von den Rettungskräften in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert.