Grafschafter Ahrtal-Lauf Ahrtal-Läufer widerstanden der Rotwein-Versuchung

Was die Veranstalter um Christoph Schmitt besonders freute: Es waren deutlich mehr Kinder aus der Umgebung als im letzten Jahr am Start. Bei den Erwachsenen war die Teilnehmerzahl dagegen etwas zurückgegangen. Was sich überall zeigte, war Begeisterung für die Strecke und die Organisation. So meinte etwa Elisabeth Waldorf von der LG Laacher See: „Es war eine tolle Veranstaltung. Wir haben uns so sehr gefreut, viele Sportkameraden und Kameradinnen nach langer Abstinenz bei einem tollen Ambiente wieder zu sehen.“ Was die Teilnehmer auch positiv aufnahmen: Die Veranstalter gehen selbstkritisch mit Pannen um. So verhinderte streikendes Internet einen reibungslosen Ablauf der Siegerehrungen. Zu Beginn der Läufe hatte es Probleme bei der Anmeldung von Kindern gegeben. „Das versuchen wir, im kommenden Jahr besser zu lösen“, versprach Christoph Schmitt.