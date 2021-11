Klassen in Containern auf der Grafschaft : Ein Schritt zur Normalität für die Ahrtalschule

Kreis Ahrweiler Eine Containerschule auf der Grafschaft haben am Donnerstag 200 Jungen und Mädchen aus der Altenburger Ahrtalschule bezogen. Dazu kommen noch die 70 Kinder der Grundschule Altenahr. Am Übergangsstandort sollen sie nach der Flut der Normalität näher kommen.

„Seit 15. Juli improvisieren wir ohne ein gemeinsames Schulgebäude und ohne gewohnte Abläufe“, stellte Schulleiterin Marion Schnitzler die schwierige Situation der Ahrtalschule dar. Die Realschule plus hat eigentlich ihren Sitz in Altenburg, wurde aber von der Flut Mitte Juli schwer beschädigt und ist auf absehbare Zeit nicht mehr nutzbar. Jetzt haben die 200 Schüler, die vorübergehend in der Hocheifelschule Adenau untergekommen waren in einer neu errichteten Containerschule in Gelsdorf einen Übergangsstandort bezogen. Gemeinsam mit den 70 Schülern der Grundschule Altenahr, die in den Grundschulen in Berg und Gelsdorf untergeschlüpft waren.