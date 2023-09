Noch offene Stellen im Kreis Ahrweiler Als Azubi-Nachzügler im Handwerk durchstarten

„Wichtig ist es, am Ball zu bleiben und sich aktiv zu bewerben, denn es kann schneller gehen als man denkt“, rät Christian Balter aus eigener Erfahrung. Auch er verpasste im vergangenen Jahr den regulären Ausbildungsstart. Doch dann ging es ruckzuck: Noch am selben Tag, an dem der damals 17-Jährige seine Bewerbung persönlich einreichte, erhielt er eine Einladung zum Probearbeiten und begann nur kurze Zeit später seine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker bei der Landmaschinen Schüttler GmbH in Leimersdorf in der Gemeinde Grafschaft. Es war eine Turboeinstellung im wahrsten Sinne. „In der Vergangenheit haben wir bereits das eine oder andere Mal Bewerbungsnachzügler im September oder Oktober eingestellt. Es ist sogar vorgekommen, dass wir von einem Bewerber so überzeugt wurden und diesen zusätzlich eingestellt haben, obwohl alle geplanten Ausbildungsplätze für das Jahr schon vergeben waren“, stimmt Geschäftsführer Benedikt Schüttler seinem Lehrling zu.