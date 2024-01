Jubiläum in Lantershofen Als BAP in der Region unter falschem Namen auftrat

In 125 Jahren seines Bestehens hat der Lantershofener Winzerverein schon viel erlebt, Zehntausende von Menschen gesehen, wobei auch viel Prominenz über die Türschwelle geschritten ist. Einen der vielen „Ritterschläge“ gab es im Jahr 1994. Ein Besuch an gleich vier Tagen, der vor allem die Jugend in Lantershofen in ihren Bann zog: BAP waren da. Heute vor 30 Jahren gaben die sieben Kölner ein Konzert, und zwar unter falschem Namen.