Unfall in Grafschafter Baumschule : Arbeiter stürzen mit Hebebühne um und verletzen sich schwer

Zwei Mitarbeiter einer Baumschule aus Grafschaft haben sich am Samstag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Die beiden Männer waren mit Baumschnittarbeiten beschäftigt, als sie in vier Metern Höhe mit einer Hebebühne umstürzten. Die Freiwillige Feuerwehr Gelsdorf und der Rettungsdienst rückten am Vormittag zu der Unfallstelle auf dem Baumschulgelände in Gelsdorf aus.