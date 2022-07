Nachhaltigkeit auf der Grafschaft : Aus der ehemaligen Tongrube Leimersdorf soll ein Solarpark werden

Energieprojekt

Das bereits ausgebeuteten Nordfeld der Tongrube Leimersdorf soll nach dem Willen des Gemeinderates mittelfristig zu einem Energiespeichers umgebaut werden. Erst im März hatte der Rat deshalb eine Veränderungssperre für das fragliche Gelände um ein Jahr verlängert. In dem ambitionierten Projekt soll die Abwärme der Haribo-Produktionsanlagen aus den Sommermonaten bis zur Heizperiode im Winter in einem Becken zwischengespeichert werden. Im Winter könne dann die gespeicherte Wärme in ein Nahwärmenetz eingespeist werden. Dafür soll ein großes, abgeschlossenes und gedämmtes Erdbecken genutzt werden, das mit verschiedenen Speichermedien gefüllt werden könne. Über Rohrleitungen soll die Wärme in den Speicher eingespeist und bei Bedarf auch wieder entnommen werden. In Kombination mit dem Solarpark könnten die umliegenden Ortschaften Leimersdorf, Oeverich, Niederich und Nierendorf so komplett mit Strom und Wärme versorgt werden. jov