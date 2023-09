Kirmes in Lantershofen Ausgelassene Feier, Sorgenfalten bei Veranstalter

Das Fändel wurde von Felix Wistuba geschwenkt, Fanfarenbläser traten an und ein Platzkonzert erfreute eine Menge von Zuschauern vor der Kirche. Der Festzug lockte die Menschen dann zum Winzerverein, am Kirmesplatz vergnügte sich Alt und Jung, und im vollbesetzten Saal tanzten die Menschen in Anzug und Abendkleid beim Königsball zur Musik der Band „De Fruende.“ Nach dem Festkommers am Montagnachmittag waren wie tags zuvor wieder marschierende Junggesellen, der Fähnrich und die Fanfarenbläser im Einsatz, erneut verfolgten viele Schaulustige das Geschehen und wieder führte der Festzug zum Kirmesplatz, wo die offiziellen Feiern noch bis spät in die Nacht andauerten.