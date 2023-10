Raiffeisenbank Voreifel Bankfiliale im Raiffeisen-Handelszentrum Gelsdorf ist geschlossen

Rund eineinhalb Jahre nach der Sprengung des Geldautomaten der Raiffeisenbank im Innovationspark Rheinland mit großem Sachschaden hat die dortige Bankfiliale mittlerweile seit kurzem wieder geöffnet. Praktisch im Gegenzug kam wenige Tage später jedoch das „Aus“ für die Gelsdorfer Filiale. Ausgerechnet im genossenschaftlichen Herz der Gemeinde Grafschaft, dem Raiffeisen-Handelszentrum am Rande des Gewerbeparks Gelsdorf, gibt es nun keine Bankfiliale mehr. Fast zeitgleich aber will das Bankhaus expandieren und gab erst vor wenigen Tagen seine beabsichtigte Fusion mit der VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg an. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte es noch in der offiziellen Pressemitteilung hierzu geheißen, auch am Filialnetz mit insgesamt 34 Standorten solle sich nichts ändern, Kunden würden ihre gewohnte Anlaufstelle also beibehalten können.