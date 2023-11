Bunkerstraße nicht nutzbar Baustraße schützt die Engstelle vor Schwerlastern

Durch die Flutkatastrophe 2021 war ein erheblicher Teil der kommunalen Infrastruktur zerstört worden. Neben Straßen, Brücken, Kanälen und der Trasse der Ahrtalbahn waren zudem zahlreiche heimische Unternehmen sowie zahlreiche private Häuser betroffen. Der dadurch notwendig gewordene Wiederaufbau führt bis heute und wohl noch für lange Zeit zu einem stark erhöhten Aufkommen des Schwerlastverkehrs. Nach Ansicht der Kreisverwaltung ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Deshalb seien entlastenden Maßnahmen erforderlich. Da es im Bereich der Ortslage Esch in der Gemeinde Grafschaft wegen der stellenweise sehr engen Straßenführung bereits wiederholt zu gefährlichen Situationen gekommen sei, sah der Kreis es als erforderlich an, die Gefahrenstelle zu entschärfen. Deshalb wird derzeit zur Entlastung der innerörtlichen Kreisstraßen K34 und K35 in der Gemarkung von Esch eine temporäre Baustraße errichtet. Die technische Abwicklung der Baumaßnahme übernimmt das Projektbüro Wiederaufbau Ahrtal des Landesbetriebes Mobilität (LBM) für den Kreis Ahrweiler. Bereits in seiner jüngsten Sitzung hatte der Kreis- und Umweltausschuss der Vergabe der Bauarbeiten an ein Fachunternehmen zugestimmt (der GA berichtete).