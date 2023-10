Bauvorhaben von Obsthändler Weg frei für Frutania im Industriegebiet Gelsdorf

Stellungnahmen zur Sache gab es unter anderem von elf Grafschafter Bürgern, weitere 17 Behörden oder Träger öffentlicher Belange gaben ebenfalls Stellungnahmen ab. „Keine der vorgelegten Stellungnahmen erfordert die Änderung der Planunterlagen“, machte die Grafschafter Gemeindeverwaltung in der Begründung ihres Beschlussvorschlags klar. Dabei bezogen sich die Bürger bei ihren Eingaben immer wieder auf die beherrschenden Themen in Gelsdorf, allen voran den Hochwasserschutz und das unzureichend dimensionierte Kanalsystem. Einem Gutachten demnach der Einbau von Regenrückhaltebecken im Erweiterungsgebiet sogar eine Verbesserung der Hochwassersituation bei Starkregen für den Ort nach sich zieht, trauen die Gelsdorfer Bürger augenscheinlich nicht. Ein Bürger drohte bereits eine Klage an.