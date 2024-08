Neuer Ortsvorsteher von Bengen Ganz oben steht der Hochwasserschutz

Frank Schäfer hat oft das Telefon am Ohr. Es gibt viel zu besprechen, schließlich ist er seit einigen Wochen neuer Ortsvorsteher des Grafschafter Ortsbezirks Bengen. Und da sind die Aufgaben so vielfältig wie umfassend. Aktuell steht die Idee im Raum, die Mehrzweckhalle, die die Bengener im Jahr 1974 in Eigenleistung errichtet haben, ein wenig aufzuhübschen. Der Vorraum soll heller und einladender werden. Mit dem Charme einer Kneipe aus den 1970er Jahren wolle ihn nämlich niemand mehr für seine private Feier mieten. Was für die Trägergemeinschaft fehlende Einnahmen bedeutet. Das Gebäude ist zwar mittlerweile im Besitz der Gemeinde Grafschaft, doch was nützt der Kommune ein Dorfhaus ohne Leben? Bei der Renovierung werden die Bengener selbst Hand anlegen. Dafür sind sie bekannt: Einfach mal selber machen und nicht immer nach der Gemeinde rufen. Eine gute Grundlage für Frank Schäfers Arbeit in seinem Heimatort.