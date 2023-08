Das müssen Sammler wissen Alles Wichtige rund um die Kastanienaktion von Haribo

Für die Veranstaltung gibt es laut des Veranstalters ausreichend Parkmöglichkeiten auf dem Unternehmensgelände. Von Bonn aus können Autofahrer das Aktionsgelände über die A565 in Richtung Koblenz gut erreichen. Am Kreuz Meckenheim sollten Autofahrer auf die A61 weiter in Richtung Koblenz wechseln. Vom Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler geht es dann weiter in Richtung Grafschaft-Ringen zu Haribo.