40 Kids wollen in neuen Kindergarten Bürokratie verzögert Kita-Start in Leimersorf

Den aktuellen Sachstand zur Betriebserlaubnis der Container-Kita Leimersdorf machte Juchem noch einmal deutlich. Die Antragstellung auf Erteilung einer Betriebserlaubnis setzt voraus, dass die Anlage einschließlich des Außengeländes fertiggestellt ist, alle erforderlichen Abnahmen und Bescheinigungen vorliegen und auch das für die vorgesehene Angebotsstruktur erforderliche Personal vorhanden ist. Diese Voraussetzungen sind derzeit noch nicht erfüllt. Die ursprüngliche Baugenehmigung war im April 2023 erteilt worden. Dann kam seitens des Kreises die Forderung nach dem Einbau einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage auf. „Das ist aber in einer Mietanlage nicht möglich“, so Juchem, es musste ein Nachtragsbaugesuch gestellt werden, dessen Genehmigung noch aussteht, weil die Stellungnahme des Brandschutzes noch nicht vorliegt. Darüber hinaus fehlen noch ein Geländer, die Zaunanlage und eine in der ersten Baugenehmigung geforderte Brandschutztür.