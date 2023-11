Bunkerstraße nicht nutzbar Baustraße schützt die Engstelle vor Schwerlastern

Die Baustraße wird eine Länge von rund 3,5 Kilometern haben und führt oberhalb von Dernau von der Kreisstraße K35 abbiegend über bestehende Wirtschaftswege bis zum Anschluss an die Gemeindestraße im Gewerbegebiet Gelsdorf. Die Wirtschaftswege werden dabei auf eine Breite von sechs Metern ausgebaut. An zwei Engstellen sind Ausweichbuchten vorgesehen. Zudem ist in einem Streckenabschnitt vor der Anbindung an die Gemeindestraße im Gewerbegebiet auf einer Länge von rund 200 Metern eine einspurige Verkehrsführung mit einer Ampel erforderlich. Über die vorhandene Gemeindestraße erfolgt im Weiteren ein kreuzungsfreier Anschluss an die Bundesstraße B257. Bei den Bauarbeiten handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung um eine Maßnahme im Rahmen des Wiederaufbaus, weshalb die Finanzierung über die den Wiederaufbaufonds sichergestellt sei und keine Kosten für den Kreis anfielen.