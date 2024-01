Projekt „Älterwerden in der Grafschaft“ Damit im Alter niemand allein sein muss

Die Leitung hinter dem Projekt nimmt in erster Linie die Position von Moderatoren wahr und kümmert sich um logistische Fragen. Ein gutes Beispiel ist der Musik-Club. Da wollte ein Grafschafter Bürger wissen, ob es denn aktuell noch Musiker gebe, die ihre Klänge an die Musik der 60er oder 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts anlehnen. Denn im Radio höre man nur noch aktuellen Mainstream. Er ließ den Musik-Club ausschreiben und seitdem treffen sich die, die auch heute noch gerne gut gemachte Rockmusik aus der damaligen Zeit oder andere klassische Beats hören, regelmäßig in den aktuellen Räumen des Projekts. Dort beschreiben die Teilnehmer Songs und Interpreten, denen sie auf den Videoportalen im Internet begegnet sind. Hier werden also nützliche Informationen für Musik-Fans ausgetauscht und besprochen. Längst hat sich eine Whatsapp-Gruppe gebildet, in der rege Musik-Clips hin- und hergeschickt werden.