Gemeinde Grafschaft feiert 50. Geburtstag Das Paradebeispiel einer Erfolgsgeschichte

Ein 50. Geburtstag ist im Allgemeinen Grund genug für ein großes und rauschendes Fest. Nicht so in der Grafschaft, da ist die Party eher geräuscharm. Die Gemeinde feiert am heutigen Samstag mit einem Brunch im Winzerverein Lantershofen ihr Bestehen über fünf Dekaden. Dabei hätte die Kommune doch allen Grund, die Korken so richtig knallen zu lassen. So wie vor zehn Jahren, als sogar der Schweizer Nationalzirkus Knie zum 40-Jährigen mehrere Gastspiele im Innovationspark Rheinland gab. Vor allem in der letzten Dekade war dann in der Grafschaft ein Quantensprung der wirtschaftlichen Entwicklung zu verzeichnen. Die Früchte guter Arbeit wurden geerntet, was sich in den kommenden Jahren nicht ändern soll.