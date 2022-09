Schützenfest in Lantershofen : Der Tambourmajor erringt die Königswürde

Lambertus-Kirmes

Nach einer musikalischen Gratulation an die neue Majestät am kommenden Samstagnachmittag und einem Auftakttreffen im Winzerverein beginnt in Lantershofen tags darauf mit dem Hochamt offiziell die Lambertuskirmes. Nach der Festandacht am Sonntagnachmittag sind die Junggesellen vor der Kirche bei Stechschrittparaden und Platzkonzert gefordert. Es folgt ein Festzug durch den Ort zum Kirmestreiben am Winzerverein, wo am Abend der Königsball stattfindet. Auch am Montagnachmittag stehen Paraden, Festzug und Tanz auf dem Programm, morgens findet ein interner Festkommers statt. wbe