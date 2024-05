Eckendorfer Sessionslied auf Mallorca Die Prinzessin rockt die Schlagerbühne

Wird es in der Gemeinde Grafschaft einen neuen Schlagerstar geben? Das könnte sich an diesem Freitagabend entscheiden. Und zwar auf einer Schlagerbühne im Urlauberparadies Mallorca. Dort ist tatsächlich das aktuelle Eckendorfer Karnevals-Sessionslied zu hören, vorgetragen von Prinzessin Stephanie I. (Cabot). Zu verdanken it dieser Auftritt vor allem einer ganzen Reihe von Zufällen.