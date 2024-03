Dr. Tobias Weigl Dieser Arzt aus der Region ist ein Youtube-Star

Die Nacht war erträglich. Nicht zu viele schlimme Einsätze, und ein paar Stunden Schlaf waren auch drin. 24 Stunden Dienst hat Tobias Weigl hinter sich. Erst als Arzt an der Uniklinik in Bonn, wo er seit 2012 arbeitet, dann als Notarzt vom Standort Eitorf aus. Morgens kam der 44-Jährige nach Hause, abends geht es weiter gen Norddeutschland, weil er unter anderem an der Uni Kiel in den nächsten Tagen einen Vortrag hält. Zwischendrin ist Zeit für ein paar Runden im Schwimmbad in Bonn „zum Abschalten“, eine Online-Teambesprechung und für drei Videos, die er im Untergeschoss seines Hauses in Gafschaft-Nierendorf dreht - mit beachtlichem Erfolg: Als „DoktorWeigl“ hat er allein auf Youtube mehr als 980.000 Abonnenten, manche seiner Videos haben mehr als doppelt so viele Aufrufe.