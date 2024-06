In Birresdorf geborener Bischof Eduard Profittlich könnte Estlands erster Seliger werden

„Es geziemt sich ja wohl, daß der Hirte bei seiner Herde bleibt und mit ihr Freude und Leid gemeinsam trägt.“ Auf diese Zeilen aus einem Brief, den der in Birresdorf in der heutigen Gemeinde Grafschafft geborenen Erzbischof Eduard Profittlich am 8. Februar 1941 in Tallinn angesichts der Annektierung Estlands durch die Sowjetunion an seine Familie im damals nationalsozialistischen Deutschland schreibt, verweist das Bistum Trier.