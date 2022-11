DRK-Ortsvereinsvorsitzender verstorben : Ehrenamtler mit Leib und Seele

Der Grafschafter DRK-Leiter Jürgen Peckart ist verstorben. Foto: privat

Grafschaft Der Grafschafter Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Peckart ist verstorben. Fast ein halbes Jahrhundert lang war der Rotkreuzler ehrenamtlich aktiv gewesen.



Weiterleiten Drucken Von Thomas Weber

In der Grafschaft herrscht große Trauer um einen Ehrenamtler mit Leib und Seele. Jürgen Peckart ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Er widmete beinahe seine gesamte Freizeit dem Ehrenamt und hier dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Fast ein halbes Jahrhundert war Peckart Rotkreuzler durch und durch und zeigte dabei immer ein überdurchschnittliches Engagement. In Remagen lebend verbrachte der verheiratete Vater von vier Kindern große Teile seiner Freizeit in der Gemeinde Grafschaft. Dort wurde er im Jahr 2008 Vorsitzender des DRK-Ortsvereins und in diesem Jahr sogar Ehrenvorsitzender. Bereits im Jahr 1974 war er dem DRK beigetreten.

In seiner Zeit als Ortsvereinsvorsitzender hatte Peckart für jegliche Belange ein offenes Ohr. Das DRK Grafschaft unterstützt die örtlichen Vereine bei ihren Aktivitäten, ist aber auch überregional beispielsweise am Nürburgring oder im Kölner Karneval im Einsatz. Oft begleitete Peckart, der auch großen Wert auf die Blutspendeaktionen legte, humanitäre Hilfskonvois nach Bosnien und in die Ukraine, zuletzt bis zur dortigen Grenze. In seiner Amtszeit wurde der komplette Fuhrpark des DRK Grafschaft erneuert, auch weil die Grafschafter Politik dank Peckart so großes Vertrauen in das DRK steckte, dass dieses ähnliche Unterstützung wie die Wehren der Gemeinde erfährt.