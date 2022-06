Diebstahl von Geräten : Einbrecher suchen die Frankensiedlung heim

Grafschaft-Nierendorf Unbekannte stehlen dem Verein „Frankensiedlung Nithrindorp“ notwendige Gerätschaften und Materialien. Weil der Diebstahl in der Woche vor der geplanten Veranstaltung „Offener Garten“ passiert, schließen die Verantwortlichen Sabotage nicht aus.

Der Verein „Frankensiedlung Nithrindorp“ in Nierendorf ist zwar durchaus leidgeprüft, „aber das hier ist ein Schlag in die Magengrube“, sagt der Vorsitzende Mathias Heeb.

In der Nacht zu Dienstag zwischen 3.40 und 3.59 Uhr sind bislang unbekannte Täter auf das Vereinsgelände gegenüber dem Regenrückhaltebecken eingedrungen und haben Gerätschaften und Materialien im Wert von 2500 Euro gestohlen.

Verein soll die Augen aufhalten, ob das Diebsesgut nicht im Netz angeboten wird

Zwar zeichnete eine Überwachungskamera das Geschehen teilweise auf, doch außer Geräuschen und Bewegungen sind leider keine klaren Konturen der Täter zu erkennen. Die Polizei will sich den Film jedoch noch einmal ganz genau anschauen und nach Hinweisen überprüfen. Vielleicht tauche das Diebesgut auch schon in den nächsten Tagen bei den eBay-Kleinanzeigen auf. Die Beamten rieten dem Verein, die einschlägigen Internetseiten in den nächsten Tagen im Auge zu behalten.