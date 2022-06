Einbrüche im Kreis Ahrweiler : Sportgeräte, Baumaschinen und Haushalts-Gegenstände gestohlen

Mit gleich mehreren Einbrüchen im Kreis Ahrweiler in einer Nacht beschäftigt sich die Polizei. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Ahrweiler In der Nacht hat es mehrere Einbrüche im Kreis Ahrweiler gegeben. Betroffen waren Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Grafschaft – wo der Wert der Beute im fünfstelligen Bereich liegt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Bad Neuenahr-Ahrweiler und auf der Grafschaft zu Einbrüchen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach wurden aus einem Ladenlokal in Grafschaft-Ringen Sportgeräte im unteren fünfstelligen Bereich entwendet.