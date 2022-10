Hochwasserschutz soll Priorität haben : Erweiterung des Gewerbegebiets Gelsdorf liegt auf Eis

Ringen Die Diskussionen über eine Erweiterung des Grafschafter Gewerbegebiets halten an. Die Umsetzung den Flächenplans wird zur Hängepartie. Zunächst sollen nun notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen im Ort erfolgen.

Das am südlichen Ortsrand von Gelsdorf gelegene Grafschafter Gewerbegebiet soll erweitert werden. Hierfür laufen Planungen und Vorberatungen schon länger. Nun beschloss der Gemeinderat, die Fortführung des Verfahrens erst einmal auf Eis zu legen. Zunächst muss der Schutz vor Hochwasserschäden in der Ortslage verbessert werden. Hierzu wurden im Jahr 2019 Maßnahmen im Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde Grafschaft verankert. Das Konzept sieht insgesamt 14 Schutzmaßnahmen für Gelsdorf vor, von denen einige recht kostspielig sein werden.

Bürger sorgen sich um ausreichenden Hochwasserschutz

Bereits im Bauausschuss hatte es ausgiebige Beratungen zu dem Thema der Gewerbegebietserweiterung gegeben, nachdem es in der ersten Runde des Beteiligungsverfahrens zu einer Vielzahl von Stellungnahmen aus den Reihen der Bürgerschaft gekommen war. In Unterschriftenlisten hatten sich zudem zahlreiche Bürger gegen die geplante Erweiterung ausgesprochen. Entstehen sollen hier Flächen für Grafschafter Unternehmen, die expandieren wollen, hauptsächlich geplant ist eine neue Obstwaschanlage des Obsthandels „Frutania“ mitsamt einer Wohnanlage für Saisonarbeiter. Frutania ist bereits im Innovationspark Grafschaft ansässig.

Die Sorgen aus der Bevölkerung, die sich im ersten Beteiligungsverfahren ausdrückten, bezogen sich überwiegend auf die Gefährdung der Ortslage Gelsdorf bei Starkregenereignissen. Der Ort wurde allein im Jahr 2021 vier Mal mit Wasser aus Richtung des Gewerbegebiets geflutet, beim Starkregen am 14. Juli 2021 kam es dann zu massiven Schäden an Privathäusern. In verschiedenen Gutachten wurde im Bauausschuss belegt, dass eine Erweiterung des Gewerbegebiets in westlicher Richtung, mit der Rückhaltemaßnahmen verbunden sind, zu keiner weiteren Gefährdung in der Ortslage führen wird.