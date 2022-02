80. Todestag : Erzbischof Profittlich aus Grafschaft starb im Lager in Sibirien

Die Künstlerin Isabelle Velandia fertigte eine Zeichnung des Erzbischofs Eduard Profittlich an. Foto: privat

Grafschaft Vor 80 Jahren starb Eduard Profittlich in einem Sowjet-Lager. Der gebürtige Grafschafter war der erste Erzbischof in Estland nach der Reformation und entschied sich, auch während der russischen Besatzung den Gemeinden beizustehen.



Von Thomas Weber

Eduard Profittlich aus Grafschaft war im 20. Jahrhundert der erste Erzbischof von Tallinn nach der Reformation. Bald könnte er auch der erste Heilige der katholischen Kirche in Estland werden. Das Verfahren seiner Seligsprechung, die Voraussetzung für die Heiligsprechung ist, ist derzeit in der Endphase, erklärt Alexander Burg von der Pfarreiengemeinschaft Grafschaft. Profittlich entschied sich nämlich, 1941 das von der Roten Armee besetzte Estland und seine Gemeinden nicht zu verlassen. Sein Tod in einem Lager in Sibirien kurz darauf macht ihn in der katholischen Kirche zu einem Märtyrer für den christlichen Glauben. Am Dienstag, 22. Februar, jährt sich zum 80. Mal der Todestag des in Birresdorf geborenen Jesuiten Profittlich. Die Pfarreiengemeinschaft Grafschaft erinnert aus diesem Anlass in einem Pfarrbrief und einer Gedenkveranstaltung an ihn.

Profittlich wurde am 11. September 1890 als achtes von zehn Kindern des Ehepaares Dorothea und Markus Profittlich geboren. Nach der Reifeprüfung in Linz wurde er wie sein Bruder Peter, der im Jahr 1915 als Missionar in Brasilien starb, Ordenspriester und trat 1913 in das Noviziat der Jesuiten ein.

Am 27. August 1922 wurde er in Valkenburg zum Priester geweiht und feierte am 30. August seine erste Messe in seiner Heimatpfarrkirche St. Stephanus in Leimersdorf. Der junge Priester wurde zum Studieren nach Krakau geschickt, wo er im Juni 1923 zum Doktor der Philosophie sowie im Juli 1924 zum Doktor der Theologie promovierte. Nach Einsätzen als Volksmissionar in Oppeln und in der Polenseelsorge in Hamburg legte er am 2. Februar 1930 die „ewige Profess“, das Ordensbekenntnis auf Lebenszeit, ab und wurde im Dezember 1930 als Pfarrer an die Pfarrei St. Peter und Paul nach Tallinn in Estland berufen und 1931 zum neuen Apostolischen Administrator ernannt.

Auch wenn die Seelsorge durch die geringe Anzahl der Katholiken, ihre Vielsprachigkeit und ihrer Zerstreuung über das ganze Land sehr schwer war, entwickelte sich mit dem neuen kirchenrechtlichen Status ein fruchtbarer Aufbau der katholischen Kirche in Estland, an dem Profittlich laut Pfarrbrief entscheidenden Anteil hatte. Einen besonderen Schwerpunkt sah er demnach in der religiösen Erziehung der Jugend, wobei er selbst Religionsstunden in fünf Sprachen erteilte. Daneben bemühte sich Profittlich in langen Verhandlungen um die rechtliche Absicherung der katholischen Gemeinden. Nachdem es aufgrund mehrerer Initiativen Profittlichs 1935 auch zur Errichtung einer Apostolischen Nuntiatur, der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhls, in Tallinn kam, konnte der Vatikan einen Bischof ernennen.

Am 27. November 1936 wurde Profittlich zum Titular-Erzbischof von Hadrianopolis in Haemimonto geweiht. Ab September 1939 wurde seine Arbeit aber in Folge des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts von Adolf Hitler und Josef Stalin massiv eingeschränkt. Dieser teilte Osteuropa in politische Interessensgebiete ein und die Sowjetunion besetzte kurz darauf 1940 Estland. Danach wurden sowjetische Religionsgesetze mit Zwang durchgesetzt und es begannen Massendeportationen nach Sibirien unter dem Vorwand der Regimekritik.

Eduard Profittlich bleibt trotz drohender Deportation in Estland

Alle in Estland lebenden Deutschen mussten in das „Großdeutsche Reich“ zurückkehren. Profittlich, der seit 1935 auch estnischer Staatsbürger war, wurde gedrängt, Estland zu verlassen, weil ihm die Deportation so gut wie sicher sei. Der Erzbischof war jedoch nicht dazu bereit. Als Papst Pius XII. ihm mitteilen ließ, er habe volle Entscheidungsfreiheit, schrieb er am 10. Februar 1941 nach Rom, er habe sich endgültig entschlossen, nicht nach Deutschland zurückzukehren. „Ich tue das mit großer Bereitwilligkeit, ja ... Freude“, schrieb er laut Pfarrbrief. „... mit großem Vertrauen auf Gott, fest überzeugt, dass, wenn Gott mit mir gehen wird, ich nie allein sein werde.“

Die Pfarreiengemeinschaft zitiert auf ihrer Internetseite auch einen Abschiedsbrief Profittlichs an seine Familie vom Februar 1941, in dem er seine Entscheidung, zu bleiben, mit seiner Berufung begründet: „Es geziemt sich ja wohl, dass der Hirte bei seiner Herde bleibt und mit ihr Freud und Leid gemeinsam trägt.“ Weiter hoffte er, dass der Pastor von Leimersdorf seine „Heimatpfarrei“ um ein Gebet bitten würde. Laut Pfarrbrief erreichte der Brief aber erst nach Jahren über viele Umwege Deutschland.

An der Kapelle in Birresdorf erinnert eine Gedenktafel an Eduard Profittlich. Foto: Martin Gausmann

Am 14. Juni 1941 begannen die Razzien und Massendeportationen von vermeintlichen und tatsächlichen Sowjet-Gegnern. Zehntausende wurden deportiert. Zahlreiche wurden zum Tode verurteilt oder starben an den Folgen von Mangelernährung, Zwangsarbeit und Kälte. Auch Profittlich wurde im Juni wegen des Vorwurfs der Spionage für Deutschland abgeführt.

Vom Tag seiner Verhaftung an herrschte lange Zeit Ungewissheit über das weitere Schicksal des Erzbischofs, heißt es im Pfarrbrief. Erst im Zusammenhang mit der Proklamation der Unabhängigkeit Estlands 1990 habe das Oberste Gericht der Kirchengemeinde in Tallinn mitgeteilt, dass der am 21. November 1941 zum Tode verurteilte und am 22. Februar 1942 in Kirow in Gefangenschaft verstorbene Profittlich vollständig rehabilitiert sei.

Profittlichs Entscheidung, trotz der Gefahr in Estland zu bleiben, prägt die Erinnerung an ihn. „Es wurde das besondere Schicksal Eduard Profittlichs, dass für ihn, als dem auch heute in Estland noch sehr verehrten ersten Bischof nach der Reformation, nicht nur seine beeindruckende pastorale Tätigkeit steht, sondern den schmerzlichen Weg des estnischen Volkes bis zu seinem eigenen Lebensopfer geteilt zu haben“, heißt es im aktuellen Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft. Dieses Leiden sei für ihn die Entfaltung der Berufung zur Einheit mit Christus gewesen. So habe auch Papst Johannes Paul II. am 7. Mai 2000 bei der Gedächtnisfeier für die Zeugen des Glaubens im 20. Jahrhundert Profittlich als „leuchtendes Beispiel“ und „wertvolles Erbe“ bezeichnet.