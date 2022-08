Einsätze im Innovationspark Rheinland : Fehlalarme belasten Feuerwehr in der Grafschaft

Lantershofen Vermehrt sorgen Fehlalarme im Innovationspark Rheinland für unnötige Einsätze der Feuerwehr. Die Wehrleute in der Grafschaft belastet das zunehmend.

Bei der Löschgruppe Lantershofen stand jetzt der alljährliche Tag der offenen Tür an, also das Sommerfest der Wehr. Rund ums Spritzenhaus sorgte das Team von Löschgruppenführer Rolf Ahrend und seinem Stellvertreter Harald Schäfer dafür, dass es den Gästen an nichts mangelte. Bei den Kameraden der Wehren aus Leimersdorf, Bengen und Ahrweiler dürfte es in allererster Linie im Gespräch mit ihren Lantershofener Gastgebern um Feuerwehrthemen gegangen sein, zumal der Grafschafter Wehrleiter Achim Klein für alle Fragen zur Verfügung stand. Auch sein Kollege aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtwehrleiter Marcus Mandt, war unter den Gästen.