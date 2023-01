Feuer auf der Grafschaft : Nach gut einem Jahr brennen wieder Strohballen

Strohballen brennen am Sonntagabend auf einem Feld an der Bunkerstraße in Grafschaft-Holzweiler. Foto: ahr-foto

Grafschaft Auf der Grafschaft haben am Wochenende gleich zweimal Strohballen Feuer gefangen. Es waren die ersten derartigen Brände dort seit gut einem Jahr. Experten rückten aus, um nach Spuren von Brandstiftung zu suchen.



Ein gutes Jahr lang gab es keine Brände von Stroh- oder Heuballen in der oberen Grafschaft – jetzt brannten sie wieder. Am Samstagabend waren unweit der Kreisstraße 34 zwischen Vettelhoven und Eckendorf gleich neben der Autobahn A61 rund 130 Rundballen in Brand geraten. Wegen der Nähe zur Autobahn gab es eine Fülle von Notrufen vorbeifahrender Fahrzeugführer bei den Leitstellen in Koblenz und Siegburg. Die Wehren des Ausrückebereichs Obere Grafschaft aus Eckendorf, Gelsdorf, Vettelhoven und Holzweiler / Esch wurden alarmiert und rückten aus. Für die Eckendorfer Wehr bedeutete der Einsatz, dass der gleichzeitig stattfindende Neujahrsempfang im Ort unterbrochen werden musste. Binnen weniger Minuten war die Wehr um Löschgruppenführer Johannes Jung mit ihren gesamten 24 Kräften vor Ort. Dort mussten die eintreffenden Löschgruppen feststellen, dass die Ballen in voller Ausdehnung brannten und Löschversuche zwecklos waren. Weil es angrenzend an das Einsatzgebiet zu keinen weiteren Schäden kommen konnte, beschloss die Wehrleitung, die Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen. Dies wurde von der Eckendorfer Wehr noch bis Mitternacht begleitet, danach hielten die mit einem Tanklöschfahrzeug ausgestatteten Vettelhovener Wehrleute die weitere Brandwache. Den Schaden an Ballenverlust und für die Kosten der Entsorgung bezifferte der geschädigte Landwirt auf rund 5000 Euro.

Unterschiedliche Angaben über Zahl der Strohballen

Gut 24 Stunden nach diesem ersten Feuer heulten in der oberen Grafschaft wieder die Sirenen. Gemeldet wurde dieses Mal ein Rundballenbrand zwischen Holzweiler und Esch. Dort waren an der sogenannten Bunkerstraße nahe dem Waldrand rund 120 große Ballen gelagert, wie eine Sprecherin der Grafschafter Feuerwehr mitteilte. Laut der Polizei in Ahrweiler waren sogar etwa 200. Auch dort stellten die eintreffenden Wehren bei der Ankunft am Brandherd fest, dass die Strohmiete in voller Ausdehnung in Breite und Höhe in Flammen stand. Da der Wind die Flammen und die Glut vom nahen Wald fernhielt, kam auch bei diesem Brand nur das kontrollierte Abbrennen infrage. So konnten die meisten der rund 40 angerückten Wehrleute unter der Einsatzleitung von Dieter Hilberath wieder zu ihren Spritzenhäuser fahren. Als Brandwache blieb die Wehr aus Holzweiler und Esch mit einem halben Dutzend Kameraden zurück. Diese waren noch am Montag mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Auch in Holzweiler dürfte sich der Schaden auf rund 5000 Euro belaufen.