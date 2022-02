Schaden von mehreren hunderttausend Euro : Feuerwehr löscht Wohnhausbrand in der Grafschaft

Feuer in Oeverich: Am Dienstagnachmittag waren die Feuerwehren mit dem Stichwort „Dachstuhlbrand“ alarmiert worden. Foto: Martin Gausmann

Grafschaft Die Feuerwehr musste am Dienstag einen Wohnhausbrand im Grafschafter Ortsteil Oeverich löschen. Das Feuer verursachte einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro hat ein Wohnhausbrand am Dienstag im Grafschafter Ortsteil Oeverich angerichtet. Kurz nach 14 Uhr waren die Feuerwehren mit dem Stichwort „Dachstuhlbrand“ alarmiert worden. „Als wir eintrafen, war der komplette obere Bereich des Hauses in Rauch gehüllt und aus einem Fenster im Erdgeschoss schlugen Flammen“, berichtete der stellvertretende Grafschafter Wehrleiter Dieter Hilberath, der den Einsatz leitete. Die komplette Grafschafter Wehr kam bei der Brandbekämpfung zum Einsatz.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, auch, weil nicht auszumachen war, was den Brand in dem alten Fachwerkhaus in der Landskroner Straße ausgelöst hatte. Weil die hölzernen Zwischendecken brannten, drohte der Einsturz. Bei den Außenangriffen tat die neue Grafschafter Drehleiter gute Dienste und zeigte ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Von der Leiter aus deckten Kameraden Teile des Dachs ab, um an Glutnester zu gelangen. Auf der Rückseite des Hauses waren ebenfalls Wehrleute damit beschäftigt, das Dach abzudecken. Immer wieder waren Flammen zu sehen, die sich bis in den Spitzbogen des Dachs fraßen.