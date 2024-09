Schützenfest in Lantershofen Florian Scholl ist neuer Schützenkönig

An diesem Wochenende feiert Lantershofen die Lambertuskirmes in Verbindung mit einem Familienfest zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Grafschaft. Am Samstag, 14. September, findet um 14:30 Uhr am Winzerverein ein Kinder-Mitmach-Konzert Käpt’n Karneval, Ralf Dreßen aus Köln, statt. Um 16 Uhr geben die Musikfreunde Lantershofen ein Konzert, am Abend folgt ein geselliger Abend für jedermann im Winzerverein. Am Kirmessonntag lädt das Tambourcorps zu Frühschoppen und Mittagsmahl in den Winzerverein ein. Nach der Festandacht gibt es ab 16 Uhr vor der Lambertuskirche Stechschrittparaden und Fändelschwenken, am Abend spielen „Cover Colonia“ im Winzerverein zum Königsball auf. Der Kirmesmontag beginnt früh mit einem Festgottesdienst, im Anschluss ist ein interner Festkommers, ehe gegen 16:30 Uhr vor der Kirche wieder Platzkonzert und Paraden stattfinden. Dem anschließenden großen Festzug folgen Musik und Tanz bei freiem Eintritt im Winzerverein.