Flutkatastrophe im Ahrtal : Todkranker Niederländer war drei Wochen an der Ahr im Einsatz

Einer von vielen Helfern an der Ahr ist der Holländer Robert Amsterdam (2. v.r.). „Ich habe nur meine Pflicht getan“, sagt er. Foto: Andreas Dyck

Grafschaft Der Niederländer Robert Amsterdam war drei Wochen als freiwilliger Helfer an der Ahr unterwegs. Zuvor hatte er seine Frau im Hochwassser von Maastricht verloren. Nun ist der todkranke 53-Jährige zurück in seine Heimat gefahren - um zu sterben.

Nach der Flutkatastrophe an der Ahr sind Tausende freiwillige Helfer dort im Einsatz. Sie schaufeln Schlamm und Wasser aus den Häusern, schleppen Hausrat und stemmen den Estrich aus dem Boden und den Putz von den Wänden. Einer von ihnen ist der todkranke Niederländer Robert Amsterdam. Vor drei Wochen beerdigte der 53-Jährige seine Frau. Sie ertrank, als das Ehepaar in Maastricht nach dem ebenfalls verheerenden Hochwasser Hilfe leistete. Nach der Beerdigung setzte sich Amsterdam ins Auto und fuhr ins Ahrtal. Im Radio und im Fernsehen habe er von der Not der Menschen erfahren. Dort packte er seitdem selbst mit an. “Ich habe nicht mehr als meine Pflicht getan”, sagt er. Nach 18 Tagen im Hilfseinsatz fährt er zurück in seine Heimat, um zu sterben.

Unzähligen Schicksalen von Menschen, die alles verloren haben, begegnen die Freiwilligen im täglichen Einsatz. Doch das Schicksal des Mannes aus Amsterdam ist eines, das ebenso berührt. Der 53-Jährige hat Krebs im Endstadium. Zwei Infusionsschläuche führen in seinen Hals, auf seinem Bein klebt ein Morphium-Pflaster. Der Helfer aus Holland ist an Leukämie erkrankt, als er sieben Jahre alt war. Irgendwann kam die Krankheit wieder. Der Krebs und der Tod seiner Frau - es waren nur weitere Schicksalsschläge in einer Reihe von vielen. Seine vier Geschwister verlor er an den Krebs. Seine einzige Tochter fand den Tod vor einigen Jahren, als ein Lastwagen sie überfuhr. Seine Mutter starb an Corona und sein Vater nahm sich aus Verzweiflung das Leben.

Amsterdam spricht nur zögerlich über sich selbst. Er sei kein Held, will kein Porträtfoto, sein echter Nachname soll nicht in der Zeitung stehen. Er sei Robert aus Amsterdam, man solle ihn Robert Amsterdam nennen. Lieber redet er über die Menschen in den betroffenen Dörfern und die vielen Mithelfer. Die Aufmerksamkeit solle ihnen gehören und die eigene Aufmerksamkeit nimmt er für seine Botschaft in Kauf: “Kommt helfen, seid füreinander da!”

„Er hat uns seine letzte Kraft zur Verfügung gestellt“

Seine orangefarbene Weste ist übersät mit Unterschriften anderer Helfer. Im Helfercamp in der Grafschaft hat er Freunde gefunden. Viele von ihnen kennen seine Geschichte. Eine neue Familie, wie er sagt. Seine Weste gehöre zu den wenigen Dingen, die er mit ins Hospiz nimmt. “Sie ist mir mehr wert als alles Geld der Welt. Ich habe hier so viel Zusammengehörigkeit und Dankbarkeit erlebt, so viele liebe Menschen kennengelernt”, sagt er. “Das ist, was ich von hier mitnehme und was ich vermissen werde.” Als er beim überfluteten Haus einer Frau in Rech eintraf, teilte sie eine Kiste mit Keksen mit den Helfern. Es sei alles gewesen, was sie noch hatte, erzählt Amsterdam.

„We AHR Family“ steht auf einem Schild im Helfercamp. Für Robert Amsterdam fasst es seine Erfahrungen im Ahrtal zusammen. Er habe eine neue Familie gefunden. Foto: Andreas Dyck

Eigentlich will er nicht mehr nach Hause fahren. “Der Kopf und das Herz wollen hier bleiben, aber der Körper kann nicht mehr.” Sein Leben sei immer laut gewesen, immer “Blingbling”. Er habe sein halbes Leben lang im Showgeschäft gearbeitet und Bühnenshows entworfen. Für seine Beerdigung hat Amsterdam alles vorbereitet. Vorher erfüllt er sich noch seine letzten Wünsche auf einer Liste mit 100 Punkten. Wunsch 98 war ein Tattoo, das nun auf seinem Arm prangt. “I am what I am” steht dort, “Ich bin, was ich bin”. Wunsch 99 - einmal in Handschellen abgeführt zu werden - haben sie ihm im Camp erfüllt. Den letzten Wunsch, ein Fallschirmsprung, will er sich auf der Insel Texel erfüllen. Dann geht der 53-Jährige einen Schritt, der in den Niederlanden möglich ist: Er nimmt für sich aktive Sterbehilfe in Anspruch und wählt den Freitod.